Vela, Ambrogio Beccaria secondo alla Route du Rhum

24-11-2022 23:19

Una vera e propria impresa quella firmata dal velista italiano Ambrogio Beccaria che porta allo Yacht Club Italiano di Genova un prestigiosissimo argento nei Class40.

Al suo esordio alla Route du Rhum e alla sua prima regata su “Alla Grande – Pirelli”, il velista milanese ha tagliato il traguardo ieri alle ore 16:38 ora locale (21:38 ora italiana), secondo assoluto primo fra gli italiani nella sua categoria, attraversando l’Atlantico in solitaria in 14 giorni 7 ore 23 minuti.

“Un risultato straordinario frutto anche della sinergia di alcune delle più importanti realtà della Liguria – scrive in una nota lo Yacht Club Italiano -. Beccaria ha utilizzato una barca rivoluzionaria costruita da un nuovo cantiere genovese Sangiorgio Marine, mentre la North Sails Italia ha curato la progettazione e realizzazione del “motore” della barca di Beccaria. Banca Passadore ha affiancato Ambrogio per la parte finanziaria del progetto e, last but not least, Ambrogio è portacolori dello Yacht Club Italiano”