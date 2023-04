Vela: ipotesi Brindisi per le World Series

21-04-2023 12:04

Dopo la caduta dell’ipotesi Cagliari come prova di apertura delle World Series di vela e l’assegnazione al porto di Vilanova (Spagna), ora spunta il nome di Brindisi come possibile scenario per un’ulteriore prova (la seconda).

Alla base della mancata assegnazione a Cagliari ci sono le “tempistiche irreali, causate in parte da questioni che sembra per la Regione restino in ancora in sospeso” come spiegato da Grant Dalton (ceo di America Cup Event). “Credevo – ha scritto Dalton in una lettera indirizzata all’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa – che il report indipendente di Neilsen, che ha utilizzato per la valutazione esattamente queste informazioni che lei sta mettendo in discussione, la avrebbe rassicurata – scrive ancora Dalton all’assessore – Sono stato inoltre informato che, anche dopo la firma del contratto, le rate dei pagamenti non potranno essere effettuate fino al 30 giugno e che il 30-40% del contratto verrebbe pagato solo dopo l’evento. Ace (braccio operativo dell’evento velico, ndr) non è in grado di accettare questa proposta, in quanto non possiamo operare con un flusso di cassa in negativo e sperare, dopo l’evento, di ricevere effettivamente l’ammontare restante: si tratta di squilibri nel flusso di cassa troppo grandi per una piccola organizzazione”.