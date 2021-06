Vendrame racconta le emozioni per la vittoria al Giro d'Italia

È stata una delle note liete per quel che riguarda l’Italia all’ultima Corsa Rosa, uno di quelli che, una volta capito il trend, non ci ha pensato due volte a buttarsi in fuga e a centrare, in una frazione ideale per le sue caratteristiche, la tanto agognata vittoria di tappa.

Il riferimento è ad Andrea Vendrame e al suo successo ottenuto a Bagno di Romagna, un’affermazione cercata e voluta che ha dato al corridore veneto nuova consapevolezza e che, soprattutto, gli ha permesso di rompere un digiuno che durava ormai da oltre due anni.

“Non ho ottenuto tanti piazzamenti come l’anno scorso ma mi sono focalizzato sul vincere una tappa: non essere per forza competitivi tutti i giorni, ma concentrare le energie in alcune tappe per provare a vincerne una. E ho portato a casa l’obiettivo! Forse da me ci si aspettava più piazzamenti, ma quelli poi chi se li ricorda? Per un corridore in fin dei conti è più importante una vittoria che dieci piazzamenti” ha rivelato a Tuttobiciweb Vendrame, andato letteralmente in estasi sul traguardo della 12ª tappa.

“Tagliando il traguardo si è creato come un vuoto sulla mia testa. Una volta arrivato sono accorsi i massaggiatori che mi dicevano “Guarda che hai vinto”. Poi la gente attorno, le telecamere e quant’altro. Lì ho realizzato che avevo vinto e ho pensato a tutti i sacrifici fatti: l’allenamento, lo studio delle tappe e delle strategie in corsa” ha ammesso il trevigiano, pronto ora a lanciarsi in nuove sfide.

“Per quest’anno c’è l’ipotesi di fare la Vuelta: per la prima volta potrei fare due grandi giri in una stagione. Sto valutando insieme al mio preparatore e ai tecnici dell’Ag2r. L’anno prossimo voglio provare il Tour, la corsa più emozionante di tutte: vincere una tappa lì sarebbe l’apoteosi”.

05-06-2021