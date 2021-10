Veneto Classic, numero di Samuele Battistella

17-10-2021 17:11

Nell’ultima gara del calendario italiano su strada, Samuele Battistella finalmente si sblocca trovando il primo successo della carriera tra i professionisti.

Dopo una stagione di sacrifici e piazzamenti, il nativo di Castelfranco Veneto è riuscito infatti a sbaragliare la concorrenza alla Veneto Classic, gara disegnata dall’ex pro’ Filippo Pozzato che Battistella ha conquistato con un’azione molto coraggiosa.

Partito con Trentin al secondo passaggio della salita della Rosina, una volta rimasto solo per la banale caduta in cui è rimasto coinvolto il corridore dell’UAE, l’alfiere dell’Astana ha percorso gli ultimi venti chilometri in solitaria resistendo con tenacia nel finale al disperato tentativo di rimonta di Marc Hirschi (2°) e Jhonatan Restrepo (3°).

Quasi a tempo scaduto dunque arriva il primo “urrà” per l’iridato Under 23 di Harrogate, corridore dalle indiscusse qualità che sulla scia del trionfo odierno proverà nel 2022 a fare un ulteriore salto di qualità.

Di seguito l’ordine d’arrivo della prima edizione della Veneto Classic.

1. Samuele Battistella (ITA/Astana-Premier Tech) – 5:10:50

2. Marc Hirschi (SUI/UAE Emirates) a 0:05

3. Jhonatan Restrepo (COL/Androni Giocattoli) a 0:05

4. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) a 0:5

5. Rémy Rochas (FRA/Cofidis) a 0:10

6. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) a 0:27

7. Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert) a 0:27

8. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 0:28

9. Andrea Piccolo (ITA/Sel. de Italia) a 0:54

10. Cristian Scaroni (ITA/Gazprom-RusVelo a 0:54

