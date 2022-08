16-08-2022 18:52

Il Venezia vuole subito rialzare la testa dopo la falsa partenza della prima giornata di campionato e per farlo si getta sul mercato in cerca di nuovi innesti da regalare a Ivan Javorcic. Il prossimo obiettivo dei lagunari è per la difesa e può arrivare direttamente da una big di Serie A, disposta a trattare la cessione del proprio talento.

Si tratta di Devid Bouah, terzino destro classe 2001 di proprietà della Roma e reduce da due esperienze in prestito in Serie B con la maglia del Cosenza e in Serie C con quella del Teramo. Il calciatore italiano di origini ivoriane potrebbe nuovamente andar via dalla capitale, ma questa volta a titolo definitivo: Bouah potrebbe aumentare la propria esperienza dopo le 11 presenze in Serie B con il Cosenza e le 19 con il Teramo in Serie C. La chance è ghiotta e il Venezia potrebbe dare il giusto spazio a Bouah.

