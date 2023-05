Venezia, Duncan Niederauer: “Non dobbiamo fermarci!”

Il presidente del Venzia: “Vorrei innanzitutto ringraziare i tifosi per il loro sostegno in una partita così importante”

02-05-2023 15:31

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, come raccolto e riportato da Tuttomercatoweb, dopo la vittoria per 5-0 contro il Modena, ha mandato un messaggio a tifosi e squadra. Ecco il contenuto del messaggio del manager statunitense:

“Dopo la splendida vittoria di ieri, vorrei innanzitutto ringraziare i tifosi per il loro sostegno in una partita così importante. I giocatori lo sentono e il Penzo è diventato un luogo in cui i nostri ragazzi traggono energia da questo supporto. Vedere un Penzo quasi pieno in un lunedì sera piovoso a Venezia ci ricorda che tutti noi dobbiamo essere qui per voi come voi siete qui per noi. Grazie.

Vorrei anche fare un plauso a Vanoli e alla squadra. Le loro prestazioni negli ultimi tempi sono state eccellenti, e quella di lunedì è stata forse la migliore della stagione. Pohjanpalo è stato una vera potenza, ma il merito è di tutta la squadra. Come ho detto a Mister Vanoli dopo la partita, quando una squadra gioca con fiducia e gioia, è una combinazione efficace, e ieri lo abbiamo visto.

Abbiamo fatto passi importanti vincendo 5 delle ultime 6 partite e il cammino continua sabato a Cosenza. Non dobbiamo fermarci!

Grazie ancora ai tifosi, ai giocatori e agli allenatori: ci rendete orgogliosi di far parte della famiglia del VFC, una famiglia che comprende non solo la nostra prima squadra, ma anche una Primavera che punta alla promozione e una squadra femminile che è arrivata in finale di Coppa Italia.

Forza Leoni!”