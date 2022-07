27-07-2022 19:04

Sirene olandesi per uno dei pezzi pregiati del Venezia. La retrocessione in Serie B sta inevitabilmente portando ripercussioni anche sul mercato in uscita dei veneti, con più di qualche società che sta sondando il terreno per valutare qualche possibile acquisto in Serie A e all’estero. Tra questi C’è anche Ridgeciano Haps, terzino sinistro classe 1993 del Suriname che nell’ultima stagione a Venezia è stato uno degli elementi che ha stupito di più nel corso della sfortunata stagione in massima serie.

Si è fatto sentire alla porta del Venezia il Feyenoord, ex squadra dello stesso Haps, nella quale ha militato dal 2017 fino al 2021, quando poi è stato ceduto ai lagunari per 500 mila euro. Haps si è però trovato bene in Italia e sta prendendo tempo in attesa di una possibile offerta dalla Serie A, idea che lo accontenterebbe rispetto a un ritorno nel campionato olandese. Difficile, a prescindere da tutto, una sua permanenza in Serie B al Venezia.

