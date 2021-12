Venezia-Juventus, Aramu: "Avevamo voglia di riscatto"

11-12-2021 20:27

Grande prestazione di Mattia Aramu oggi contro la Juventus, quando ha trovato il gol che ha permesso ai lagunari di pareggiare 1-1 coi bianconeri. Si tratta del quinto gol in campionato per Aramu, il quarto da fuori area. Questo il suo commento al termine della gara:

“Avevamo voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta con il Verona. E’ arrivato un punto incredibile e abbiamo dimostrato quello che siamo. Non era facile dopo Verona ma dovevamo riscattarci. Ci provo sempre da fuori area e a volte mi esce bene e a volte meno. E’ una soluzione che provo spesso. Arrivare in Serie A è stato un percorso di crescita. Prima non ero maturo di testa. Ora so dove lavorare e dove migliorare”.

OMNISPORT