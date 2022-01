Milan, Theo Hernandez: Fascia grande onore, per lo Scudetto vediamo"

09-01-2022 14:43

Grande prova odierna per Theo Hernandez, oggi capitano del Milan e autore di una splendida doppietta che proietta i rossoneri al primo posto in classifica approfittando delle partite in meno dell’Inter. Da quando gioca al Milan (2019/20), Theo Hernandez ha partecipato attivamente a 30 gol (17 reti, 13 assist) in Serie A: nei cinque maggiori campionati europei nel periodo hanno fatto meglio solo Alexander-Arnold, Hakimi e Gosens tra i difensori.

Ecco le sue parole a DAZN:

“Grazie al mister. Lavoriamo tutti i giorni per recuperare e andare avanti, grazie a quello siamo questo Milan. Lavoriamo tutti i giorni, giochiamo partita per partita e poi vediamo. Il campionato non è facile, lavoriamo tutti giorni al massimo. Quella sinistra è una fascia molto buona, no?(ride, ndr). Ma non devo dire io se è la migliore (ride, ndr). Sono molto felice, è un onore avere la fascia da capitano. Sto lavorando tutti i giorni per arrivare al massimo”.

OMNISPORT