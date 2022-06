Venezia, Molinaro passa dal campo alla scrivania

13-06-2022 23:42

Il Venezia completa il rinnovamento dei propri quadri dirigenziali.

Dopo l’annuncio della separazione dal duo Collauto-Poggi, al termine della stagione conclusasi con il ritorno in Serie B dopo un solo anno nella massima serie, la società del presidente Niederauer ha ufficializzato di aver affidato a Cristian Molinaro il ruolo di direttore dell’area tecnica.

L’ex terzino di Salernitana, Juventus, Stoccarda e Torino, oltre che del Venezia, passa quindi direttamente dal campo alla panchina, avendo disputato nella stagione appena conclusa 8 partite di Serie A con la maglia del Venezia, dove era approdato nel 2020.

L’Area Sportiva del club sarà completata da Morris Donati, promosso dal ruolo di responsabile dell’area scouting, dal riconfermato Alex Menta come Director of Data and Analytics e da Davide Brendolin, nominato direttore sportivo ad interim.

