Venezia, Niederauer: "A Salerno sarà importantissima"

Il Venezia è pronto a giocarsi il rush finale nel campionato di serie B. Gli uomini di mister Zanetti sono in un buon momento di forma, come dimostrato dal 3-0 casalingo rifilato al Cosenza nll’ultimo turno di campionato.

Tre punti che il presidente del club lagunare ha commentato attraverso le colonne del Corriere del Veneto: “Era un match che dovevamo vincere, e abbiamo avuto il controllo della gara per tutta la partita. Prima della partita abbiamo detto che nelle sei partite rimanenti da qui al termine della stagione avevamo davanti a noi l’opportunità per fare qualcosa di speciale. Quella di domenica è stata la prima delle sei tappe e la squadra ha giocato una delle sue migliori partite della stagione. Sono contento di quello che la squadra ha fatto e che ha messo in mostra. Ci godiamo questo momento e da subito iniziamo a concentrarci sull’importantissima partita di sabato a Salerno. Se tutto andrà bene e le regole lo consentiranno, a breve sarò con la squadra. I ragazzi ci hanno reso orgogliosi e meritano tutto il supporto che possiamo dare loro”.

I lagunari sono a cinque punti dalla promozione diretta e occupano la quarta posizione in classifica con 53 punti. Nel prossimo turno di campionato, il Venezia sarà atteso da una difficile quanto stimolante trasferta sul campo della Salernitana. I campani sono terzi, ma un successo all’Arechi per Zanetti e co. significherebbe davvero pensare di poter osare ancora di più per agganciare il secondo posto e tentare la promozione diretta in serie A.

OMNISPORT | 13-04-2021 16:37