Venezia, Paolo Zanetti: "Inesperienza nel finale"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti non nasconde la sua amarezza dopo la sconfitta interna contro lo Spezia: “Abbiamo peccato di inesperienza, negli ultimi minuti non si può perdere un contrasto in mezzo al campo così”.

La prestazione è da salvare: “Faccio fatica a dire qualcosa oggi ai miei giocatori. Quando crei così tanti presupposti per fare gol vieni punito su due eurogol. Il calcio è anche questo. Più che arrabbiato sono dispiaciuto, perché già il pareggio ci stava stretto. Ora stiamo a parlare di una sconfitta. Loro hanno sfruttato due giocate del singolo, questa è la categoria. L’esperienza la stiamo facendo oggi”.

OMNISPORT | 19-09-2021 18:09