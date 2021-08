Venezia, Philips e Sanders si presentano: “Qui potremo fare qualcosa di speciale”

Cì sono grandi aspettative in casa Umana Reyer su Tarik Philips e Victor Sanders, i due nuovi americani incaricati di trascinare Venezia sia in Europa che in Italia.

“Sono molto contento di essere arrivato qui. Mi ha impressionato soprattutto il prestigio dell’organizzazione, come dimostrato dai banner con i trofei appesi al soffitto del Taliercio: l’obiettivo di tutti è quello di aumentarli” ha dichiarato Philips.

“Penso di poter dare un contributo di energia in difesa e, in attacco, mettere in ritmo le nostre bocche da fuoco, che sono tante, perché abbiamo grandi tiratori. Questa è una squadra di sistema: noi dobbiamo farci trovare pronti perché vogliamo continuare il lavoro portato avanti negli anni passati” ha sostenuto il classe 1993 ex Tofas.

Anche Sanders è parso molto ambizioso e convinto delle possibilità orogranata.

“Sono molto motivato a vincere ed è uno dei motivi per cui sono venuto qui. E poi la città di Venezia l’ho già vista molto in tv: adesso potrò viverla quasi quotidianamente. Già l’anno scorso mi hanno inorgoglito le giocate difensive personali e punto soprattutto su quelle. Offensivamente penso invece di essere molto versatile, con tante soluzioni, dal tiro al pick and roll” è stato il primo pensiero dell’ex Trento.

“In una squadra così profonda, in cui tutti possono essere titolari e protagonisti, bisognerà però prima di tutto giocare l’uno per l’altro. La nuova formula di EuroCup, infine, mi piace molto, con viaggi molto sfidanti. E penso che potremo fare qualcosa di speciale”.

OMNISPORT | 23-08-2021 13:40