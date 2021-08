Venezia, Pietro Ceccaroni: "C'è molta attesa"

Prima dell’esordio in campionato tra il Venezia e il Napoli in programma domenica, Pietro Ceccaroni, difensore centrale dei lagunari, ha parlato in conferenza stampa. Il Venezia giocherà una gara in Serie A a distanza di 19 anni; nell’ultima stagione nel massimo campionato, la 2001/02, gli arancioneroverdi debuttarono con una sconfitta esterna per 4-0 contro la Juventus.

Queste le parole di Ceccaroni:

“C’è molta attesa, ci siamo meritati questa promozione con merito, iniziare contro un avversario così difficile ci dà molti stimoli e cercheremo di dare il nostro meglio e non vediamo l’ora di scendere in campo al San Paolo per giocarci le nostre carte in questo campionato. Osimhen? Diciamo che le caratteristiche sono ben precise, fa la differenza in Serie A facilmente […] L’anno scorso l’ha fatto quando è stato bene fisicamente nel girone di ritorno conosciamo bene le sue caratteristiche, non sarà facile da affrontare ma penso che da squadra proveremo a fermalo, non solo lui ma tutto il Napoli ha tantissimi giocatori di talento e dobbiamo lavorare da squadra per riuscire a fermare le loro grandi qualità. Napoli con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2?Qualsiasi modulo affronteremo sarà un match difficile. Come ho detto loro sono bravi con qualsiasi tipo di modulo”.

OMNISPORT | 19-08-2021 16:32