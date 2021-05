Venezia riporta in Italia Curtis Jerrells

In attesa dell’ultima partita della regular season contro Reggio Emilia, in casa Reyer Venezia si pensa già ai playoff. Anche in chiave mercato.

I campioni d’Italia hanno infatti ufficializzato l’acquisto di Curtis Jerrells..

La guardia classe 1987 nativa di Austin si appresta quindi ad indossare la terza maglia diversa in Italia dopo quelle dell’Olimpia Milano, in due riprese, nella stagione 2013-2014 e tra il 2017 e il 2019, e della Dinamo Sassari nel 2019-2020.

In mezzo tante esperienze tra le quali quelle con UNICS Kazan, Galatasaray e Hapoel Gerusalemme, con la vittoria di un Eurocup in Turchia, di un campionato e una Coppa nazionale in Israele.

In Italia il suo palmares è di due scudetti vinti con Milano e due Supercoppe (Milano 2018, Sassari 2019).

