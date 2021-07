Venezia sempre più internazionale: dal CSKA ecco Sigurdsson

Il Venezia si presenta alla Serie A con una formazione sempre più internazionale: negli scorsi minuti il club neopromosso ha comunicato l’acquisto di un altro rinforzo per Paolo Zanetti.

“Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con CSKA Mosca per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Arnór Sigurdsson”.

Si tratta di Arnor Sigurdsson, trequartista islandese classe 1999, in arrivo dal CSKA Mosca: il giocatore, cresciuto nell’Akranes, squadra della sua città, ha giocato prima in Svezia al Norrkoping, quindi in Russia.

Qui, dal 2018 ha collezionato 87 presenze e 13 reti, giocando sia in Champions League, siglando due goal contro Roma e Real Madrid (sempre nel 2018) che in Europa League.

Per lui anche diverse convocazioni in nazionale islandese: l’ultima, in ordine di tempo, nello scorso marzo contro il Liechtenstein, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Adesso un nuovo capitolo in Italia, in una squadra, il Venezia, che vuole mantenere la categoria progettando il futuro: Sigurdsson arriva in prestito annuale.

