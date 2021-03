Venezia stende Milano, ma Messina elogia l'Olimpia

L’Olimpia Milano capolista del campionato italiano perde per 69-63 nella trasferta di Venezia, facendosi rimontare dalla Reyer dopo un primo quarto concluso in vantaggio. E al termine della partita Ettore Messina cerca una spiegazione per il ko dei suoi.

“Abbiamo assistito a una partita giocata a grande intensità da entrambe le squadre, e mi ritengo soddisfatto per la nostra prestazione in difesa. I ragazzi si sono impegnati allo spasimo, purtroppo però non siamo riusciti a fare canestro. Ed era prevedibile, date le assenze di Hines e dei nostri due playmaker Delaney e Rodriguez”, ha spiegato Messina.

“Abbiamo perso, ma dopo una buona partita soprattutto dal punto di vista difensivo. Ora però dimentichiamoci di questo scontro e pensiamo alla prossima trasferta di Eurolega a Belgrado”, ha concluso.

OMNISPORT | 28-03-2021 22:00