Venezia-Torino 1-1: Brekalo non basta, Aramu salva i padroni di casa

Seconda vittoria sfumata nel finale causa rigore per il Torino di Juric. Stavolta è il Venezia, dopo la Lazio, ad esultare per un penalty assegnato contro i granata: dopo il vantaggio di Brekalo ci ha pensato Aramu a pareggiare i conti per la squadra veneta.

Zanetti sceglie Okereke in avanti, fuori nuovamente Henry. Panchina per Ampadu, mentre c’è Svoboda come centrale. Nel Torino c’è Djidji a completare la retroguardia del Torino, Pogeba schierato a centrocampo. Conferma per Brekalo e Linetty.

Match equilibrato tra Venezia e Torino, ma granata in difficoltà nel creare occasioni pericolosi nella prima frazione. I lagunari hanno invece più opportunità davanti a Milinkovic-Savic, ma tra posizioni irregolari, sfortuna e imprecisione, la rete non arriva.

Johnsen vede l’urlo del goal strozzato in goal per fuorigioco, mentre Okereke spedisce a lato di testa senza impegnare seriamente il portiere del Torino; di fatto Milinkovic-Savic non dovrà mai sporcarsi i guantoni per tutto il resto della partita valida per il sesto turno.

Un sesto turno che sorride ai granata, capaci di trovare la rete dell’1-0 con Brekalo, al primo goal in Serie A: Singo è scatenato sulla destra, tocco al centro per l’ex Wolfsburg e rete che però non basta per i tre punti. Per la seconda gara consecutiva Djidji causa un rigore (subendo il secondo cartellino giallo nel giro di pochi minuti), che Aramu, subentrato nella ripresa, trasforma per l’1-1 finale.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

VENEZIA-TORINO 1-1

MARCATORI: 56′ Brekalo (T), 65′ rig. Aramu (V)

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa 6; Mazzocchi 6, Svoboda 5.5 (65′ Aramu 6.5), Ceccaroni 5.5, Schnegg 5.5 (65′ Ebuehi 6); Crnigoj 6, Vacca 6 (38′ Ampadu 6), Busio 6.5; (86′ Fiordilino sv), Kiyine 6.5, Okereke 5.5, Johnsen 6 (87′ Henry sv). All. Zanetti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Dijdji 4.5, Bremer 6, Rodriguez 6; Singo 7 (72′ Vojvoda 6), Lukic 6, Pobega 6.5 (72′ Mandragora 6), Ansaldi 6; Linetty 6 (50′ Baselli 6), Brekalo 6.5 (80′ Zims sv); Sanabria 5.5. All. Juric.

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Pogeba (T), Ampadu (V), Milinkovic-Savic (T)

Espulsi: Djidji

OMNISPORT | 27-09-2021 22:53