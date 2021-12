Venezia, Zanetti: "Dalla Coppa Italia sono arrivati spunti"

18-12-2021 17:15

In conferenza stampa, Paolo Zanetti ha presentato la gara contro la Sampdoria: “Dalla Coppa Italia sono arrivati alcuni spunti, non grandi cose però, non ho festeggiato la sera se devo essere sincero, ma sicuramente le attenuanti per alcuni che erano in campo c’erano, per altri devono finire presto, a dicembre è ora di dimostrare di poter far parte di questa avventura. Spunti particolari non ne ho avuti, hanno confermato quanto sempre fatto, quello che mi è piaciuto di più è stato Sigurdsson tra coloro che hanno avuto meno chance, quindi sicuramente è nella mia testa in un discorso di scelte, tenendo conto che comunque ha giocato martedì, dove li ho cambiati tutti tranne Modolo”.

Zanetti ha fatto il punto sugli infortunati: “Voglio gente fresca per questa gara, le scelte saranno fatte anche in quest’ottica. Modolo ha una contrattura importante e Haps ha un problemino muscolare, possono recuperare in poco, ma domani non ci saranno, così come Okereke, che però è in via di recupero eccezionale, è possibile che per la Lazio ci sia. Gli altri recuperano tutti”.

OMNISPORT