Venezia, Zanetti: “Qualcuno non giocherà per scelta, altri per condizione fisica”

25-10-2021 19:23

Dopo la sconfitta rimediata col Sassuolo, il Venezia è atteso domani pomeriggio dalla sfida contro la Salernitana , match in cui i lagunari proveranno a riscattare la sfortunata prestazione del weekend.

Per riuscire in questa missione, Paolo Zanetti è probabile che ricorra al turnover in modo da sfruttare al meglio chi, in questo momento, dispone di una migliore condizione fisica.

“ Veniamo da due partite dispendiose, devo fare scelte dettate dalla condizione fisica , mi serviranno questi due allenamenti, ovvero quello di stasera e quello di domattina, per capire chi sta meglio. Qualcuno non giocherà per scelta, altri per condizione fisica” ha ammesso in conferenza stampa l’allenatore dei veneti.

“ Vacca e Johnsen sono fuori. Aramu ha recuperato e giocherà sicuramente, Busio non ha nulla di grave, lo valutiamo oggi, ha fatto una risonanza e non ha nulla di incredibile, ha preso una botta. Mi aspetto ce la possa fare. Heymans è rientrato dopo il problema familiare”.

Finito il punto sui singoli, Zanetti è quindi tornato su cosa non ha funzionato nella sfida col Sassuolo .

“ Dare una spiegazione logica non è sempre facile , di sicuro non abbiamo avuto la forza in primis di tenere il risultato. Siamo andati in vantaggio meritatamente, quindi l’approccio è stato giusto. Il gol del pareggio però lo abbiamo preso poco dopo, un episodio negativo. Dopo l’autogol non siamo riusciti a reagire, i cambi non hanno dato l’impatto sperato e quindi è anche colpa mia” ha chiosato il tecnico classe 1982.

OMNISPORT