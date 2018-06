Venturato allontana il Verona

La stagione del Cittadella si conclude a testa alta, con un’eliminazione maturata senza perdere contro il Frosinone che aveva sfiorato la promozione diretta fino all’ultima giornata. Basterebbe questo per promuovere il lavoro di mister Roberto Venturato, che ha però qualche rimpianto al termine della gara dello “Stirpe”: "La squadra ha fatto un campionato straordinario, i ragazzi meritano solo applausi – le parole del tecnico granata a 'Sky Sport' – Il Frosinone ha tanta esperienza, ma dispiace pensando ai punti persi durante il campionato e perché in finale avremmo potuto gare grandi cose visto che stiamo bene fisicamente e mentalmente”.

Dopo la promozione in B a suon di record e due qualificazioni ai playoff, il percorso di Venturato potrebbe essersi concluso. Il tecnico è richiesto dal Verona, ma non sembra scaldarsi di fronte a quest'ipotesi…: "Non ho mai parlato con nessuno di questo e non ho avuto alcuna offerta, ho pensato solo ai playoff. Qui sto bene, c'è una realtà in cui si lavora con grande capacità. Da oggi in avanti costruiremo il futuro, qui c'è voglia di fare qualcosa di importante, si vuole crescere. Ripetersi non è mai facile, ma ci proveremo".

SPORTAL.IT | 10-06-2018 23:50