Verdetti Serie A: scudetto, Champions, Europa League e retrocessione, le combinazioni a 180’ dalla fine

Ci si gioca tutto in 180 minuti ma qualche verdetto potrebbe essere già anticipato domani. Ecco la situazione tra scudetto, quarto posto, coppe e B

Ma ve lo ricordate un campionato così bello e avvincente con tutti i verdetti ancora da assegnate a 180 minuti dalla fine? La Serie A è pronta a calare il sipario su questa edizione 2024/2025 e lo fa con un finale da film thriller nel quale non si sa ancora che direzione prenderà lo scudetto, se quella di Napoli o di Milano. Non si sa ancora chi centrerà il quarto posto né tanto meno chi accompagnerà il Monza in cadetteria.

Lo scudetto nelle mani del Napoli

Per quanto riguarda lo scudetto la classifica ormai la conoscete. Il Napoli è davanti ma ha un vantaggio minimo sull’Inter e due giornate per preservarlo. Ai partenopei basterà vincerle entrambe per arrivare primo. Teoricamente la situazione potrebbe definirsi anche domani laddove la formazione di Conte vincesse e quella di Inzaghi perdesse in casa con la Lazio. Nel caso in cui quest’ultimo scontro si concludesse pari, però, bisognerebbe attendere gli ultimi 90 minuti.

Champions, bagarre con chance per Juve e Lazio

Al quarto posto in classifica ci sono Juventus e Lazio. Se una delle due vincesse e tutte le altre contendenti perdessero (comprese Roma e Bologna), la questione si risolverebbe già in questo turno. Altrimenti, come è più probabile, si dovrà ricorrere all’ultimo turno di campionato. In questo momento la Vecchia Signora è favorita: se battesse Udinese e Venezia avrebbe la qualificazione in Champions garantita per il vantaggio negli scontri diretti maturato con i biancocelesti.

Europa League e Conference: la situazione

Occhio pure alla situazione relativa all’Europa League. Un posto se lo è preso il Bologna conquistando la Coppa Italia. Ciò significa che ne rimane uno soltanto, conteso sostanzialmente tra le due romane e la Juventus. Chi arriva quinta se lo prende mentre la sesta dovrà accontentarsi della Conference League. A meno che una di queste due posizioni non se la prendano proprio i felsinei facendo slittare così la classifica. Rischiano di rimanere col cerino in mano Milan e Fiorentina: sarebbe un duro colpo da mandare giù.

Zona salvezza: il Venezia cerca l’impresa

Eusebio Di Francesco ha letteralmente ribaltato lo status del suo Venezia. Teoricamente i lagunari potrebbero salvarsi anche con una giornata d’anticipo qualora espugnassero Cagliari e contestualmente Lecce ed Empoli non andassero oltre il pari rispettivamente con Torino e Monza. Gli impegni di pugliesi e toscani sulla carta non sono proibitivi: vedremo cosa accadrà tenendo presente che neppure Cagliari, Verona e Parma sono già salve.