Veretout rilancia la Roma: Udinese ko, le pagelle

La Roma ritorna alla vittoria dopo la sconfitta di Torino, batte l ‘Udinese 2-0 e si riprende il terzo posto scavalcando proprio la Juventus. Decisivo ancora una volta Veretout, che con la doppietta di oggi raggiunge quota 9 in campionato.

Fonseca, senza Kumbulla e Smalling, schiera Cristante in difesa ma soprattutto ritrova Lorenzo Pellegrini dopo la squalifica e conferma Borja Mayoral in attacco. Gotti recupera De Paul però deve fare a meno di Pereyra, davanti la coppia Deulofeu-Llorente.

La Roma parte subito fortissimo: cross delizioso di Mancini dalla destra e inserimento centrale di Veretout che di testa batte Musso. I giallorossi continuano a fare la partita finchè Mkhitaryan non conquista un calcio di rigore (intervento irregolare di Musso) che lo stesso Veretout trasforma con grande freddezza.

L’Udinese chiude il primo tempo senza mai tirare in porta, mentre la Roma sfiora più volte il tris e lo troverebbe anche con Lorenzo Pellegrini ma il goal viene annullato dopo revisione VAR per un precedente fallo di Mkhitaryan su Stryger-Larsen. Giallorossi in vantaggio di due all’intervallo.

Nella ripresa la Roma entra in campo un po’ distratta ma l’Udinese non ne approfitta. Clamoroso in particolare l’errore di Deulofeu, che tutto solo davanti a Pau Lopez si fa murare dal portiere in uscita disperata e spreca l’occasione di riaprire la partita.

Fonseca inserisce Dzeko e Pedro, mentre Gotti mette dentro Okaka al posto di un Llorente lontanissimo dalla migliore condizione. In pieno recupero proprio Pedro torna al goal e fissa il risultato finale. Roma al terzo posto, Udinese ko.

TABELLINO E PAGELLE

ROMA-UDINESE 3-0

Marcatori: 5′ e 25′ rig. Veretout, 93′ Pedro

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6,5; Mancini 7, Cristante 5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 6,5, Veretout 7,5 (78′ Pedro 6,5), Spinazzola 6 (86′ Bruno Peres sv); Lo. Pellegrini 6 (86′ Diawara sv), Mkhitaryan 6,5; Borja Mayoral 6,5 (68′ Dzeko 6).

UDINESE (3-5-2): Musso 5,5; Bonifazi 5,5, Nuytinck 5,5, Samir 5; Stryger Larsen 5,5 (62′ Molina 6), De Paul 5,5, Walace 5 (85′ Nestorovski sv), Arslan 5,5 (74′ Makengo 6), Zeegelaar 5 (74′ Ouwejan 5,5); Deulofeu 5, Llorente 4,5 (62′ Okaka 6).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Pellegrini, Veretout (R)

OMNISPORT | 14-02-2021 14:55