Vero Volley Monza: Federici sarà ancora il libero dei brianzoli

29-06-2022 15:49

Ormai è arrivata l’ufficiliatà che si attendeva: Filippo Federici sarà un giocatore della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Il libero della prima squadra maschile della realtà monzese nelle ultime tre stagioni, classe 2000, tra i migliori prospetti nel suo ruolo a livello nazionale, continuerà a difendere la seconda linea della formazione rossoblù nella prossima SuperLega Credem Banca.

40 presenze, 128 set giocati, tra Campionato, Play-Off Scudetto, Play-Off 5° posto, Del Monte® Coppa Italia, Del Monte® Supercoppa e CEV Cup, ed il 22,6% di perfetta in ricezione. Il talentuoso atleta nato ad Ancona, preciso in ricezione e solido in difesa, si è reso protagonista di ottime performance tra Italia ed Europa.

“Sono felicissimo di rimanere un altro anno a Monza. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra, conoscere tutti i nuovi compagni e provare nuove emozioni con questa maglia. Dopo la grande vittoria della CEV Cup dell’ultima stagione, non essendoci competizioni europee la prossima, focalizzeremo la nostra attenzione principalmente sul campionato, provando a migliorare i risultati dello scorso anno”.