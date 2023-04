Verona, Ceccherini vede la luce in fondo al tunnel

Il marcatore del pari: "Eravamo spacciati e adesso ce la dovremo giocare con le big, ma è un torneo strano".

08-04-2023 22:03

Il colpo di testa di Ceccherini ha rimesso la partita in carreggiata e dato il via all’ultimo assalto del Verona, che così ha rimescolato con Gaich le carte nella corsa salvezza: “Sono tre punti che pesano e che raccontano quanto la squadra e il pubblico ci abbiano creduto. A differenza degli ultimi anni, quando il Sassuolo ha vinto e noi avremmo meritato migliore fortuna, stavolta è accaduto il contrario: è un campionato strano, a un certo punto potevamo sorpassare le dirette rivali; lo Spezia batte l’Inter, noi possiamo battere qualche big, specie al Bentegodi. I gol sono arrivati da due riserve, nella volata finale tutti dobbiamo dare il nostro contributo, siamo tutti su quel carro in cerca di salvezza. Siamo riusciti a trovare le energie nel momento più difficile, è stato un finale folle. Ora tocca al Napoli: il calcio è bello perché tutto è aperto; sono fortissimi e vinceranno il campionato, ma noi non dobbiamo averne paura, cercando di fare la nostra gara”.