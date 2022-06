Verona: è fatta per Thomas Henry

23-06-2022 23:28

Secondo Sky Sport il Verona avrebbe preso Thomas Henry, 27enne attaccante francese, per rinforzare il reparto offensivo. L’Hellas avrebbe raggiunto un accordo col Venezia per il prestito oneroso di un anno per un milione di euro. Mancherebbero solo le visite mediche e la firma sul contratto. Henry è approdato ai lagunari lo scorso agosto e ha totalizzato 33 presenze in Serie A, più una in Coppa Italia, segnando 9 gol, che non sono serviti a evitare al Venezia l’ultimo posto nell’ultimo campionato.