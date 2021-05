Verona, il club difende Juric dopo la lite post Napoli

Il pareggio col Verona è costato caro al Napoli, che ha mancato incredibilmente la qualificazione Champions. Al termine del match, il tecnico dell’Hellas Juric si è reso protagonista di una lite accesa con Massimo Ugolini, giornalista di Sky: “Non mi sta bene che si attacchi dicendo che ci siamo impegnati di più contro il Napoli che nelle precedenti partite. Si informi, non ha visto come abbiamo giocato recentemente. Si informi, io non ci sto”.

In giornata è arrivato anche un tweet del club: “Il Presidente #Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di #NapoliVerona”.

