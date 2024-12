Verona-Milan, moviola: i due rigori negati e quel rosso nel recupero

La prova dell’arbitro Marinelli al Bentegodi nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Tivoli ha ammonito due giocatori

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Verona-Milan, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”. Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, e maluccio in Verona-Torino ma soprattutto ha fatto discutere in Juventus-Cagliari, vediamo come se l’è cavata al Bentegodi il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Verona e Milan

Tra il fischietto laziale e l’Hellas esistono 8 precedenti così suddivisi: 2 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi per i gialloblù, 4 incroci col Milan con 3 vittorie e 1 pareggio.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Pagliardini con Perri IV uomo, Serra al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Dawidowicz (V); Royal (M), espulso al 91′ Sogliano dalla panchina.

Verona-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 12′ il Milan chiede un rigore per mani di Tchatchoua sulla conclusione acrobatica di Leao: check del VAR, ma niente penalty perché il braccio del difensore è aderente al corpoAl 25′ ammonito Emerson Royal che blocca una ripartenza del Verona. Al 35′ secondo e ultimo giallo della gara: ammonito Dawidowicz per un fallo su Jimenez. Al 43′ proteste Milan per un episodio dubbio nell’area di rigore del Verona. Abraham recrimina per un contatto con Duda, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Espulso al 91′ Sogliano dalla panchina per proteste. Dopo il recupero Verona-Milan finisce 0-1.