Milan, infortunio per Leao contro il Verona: si attende l'esito degli esami per valutare le sue condizioni

Emergenza Milan, il portoghese si è fermato alla mezzora della gara con il Verona per un problema al flessore della gamba sinistra, gli esami chiariranno l'entità del problema

Piove sul bagnato in casa Milan, che arrivato in emergenza di uomini al Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona nella gara che inaugura il 17° turno di campionato, perde anche Rafael Leao per infortunio.

Fonseca perde anche Leao

Arrivato a Verona con una lista infinita di indisponibili e con l’ombra incombente di Massimiliano Allegri, Paulo Fonseca è costretto a incassare anche il ko di Rafael Leao, che si è fermato appena prima della mezzora nella sfida con l’Hellas e non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca e abbandonare il terreno di gioco. Il numero 10 è uscito sulle proprie gambe e la speranza dei rossoneri è che possa essersi fermato in tempo, anche se la sua presenza in vista dei prossimi impegni è a forte rischio.

Problema al flessore per Rafa

Stando alla dinamica e alla gestualità di Rafa in campo, dovrebbe trattarsi un infortunio muscolare al flessore sinistro. Leao si è seduto in panchina e, catturato dalle telecamere di DAZN al termine della prima frazione, non è sembrato particolarmente preoccupato.

Ovviamente, occorrerà attendere gli esami strumentali delle prossime ore per comprendere la reale entità del problema. Al suo posto, Fonseca ha gettato nella mischia l’epurato Theo Hernandez, chiamato a giostrare sulla fascia di competenza insieme al giovane Jimenez.

Speranza Pulisic per Fonseca

Leao si aggiunge così ai vari Pulisic, Florenzi, Bennacer, Jovic, Loftus-Cheek, Musah, Okafor, Morata e Torriani, costretti a dare forfait nelle ultime ore per tonsillite lo spagnolo ex Juventus e per febbre il terzo portiere. Per il suo ritorno al passato, nella sfida del 29 dicembre a San Siro contro la Roma, Fonseca spera di recuperare qualche pedina (Pulisic e Morata in primis), ma dovrà con altissima probabilità fare a meno delle sgasate del neocapitano.

