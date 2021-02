Verona-Parma: niente gol a Dimarco, l'1-1 è autorete di Grassi

Si chiude con Verona-Parma il 22esimo turno di Serie A. Una gara importante per i tifosi delle due squadre, con obiettivi ben diversi (Europa League per i primi, salvezza per i secondi). Essenziale anche per tutti i fanta-allenatori e i diretti interessati nel pareggio dei padroni di casa.

Dopo il gol su rigore di Kucka, infatti, il Verona è riuscito a trovare il gol del momentaneo 1-1 con il diagonale dell’esterno di Juric, Dimarco, che ha deviato verso la porta di Sepe il cross di Lasagna, nuovo arrivato titolare in avanti al posto di Kalinic.

La conclusione di Dimarco è stata deviata da Grassi, interno del Parma, lasciando così senza scampo il compagno di squadra Sepe. Inizialmente sembrava fosse gol di Dimarco, ma la Lega di Serie A e Fantacalcio.it hanno dato l’autorete al giocatore gialloblù lasciando a bocca asciutta l’esterno degli scaligeri.

Se il sito del campionato e quello del fantacalcio danno come realizzazione l’autorete di Grassi, non è però detto che l’assegnazione rimanga tale: nello scorso turno di campionato venne eliminato l’autogol di Sirigu a beneficio di Gosens solamente due giorni dopo la gara tra Torino ed Atalanta.

