04-08-2022

Il Verona guarda al di fuori dell’Italia per la propria difesa. La formazione di Gabriele Cioffi è a caccia di un nuovo elemento da aggiungere alla propria retroguardia. Si cerca un calciatore che possa dare garanzie non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sul piano dell’esperienza e gli scaligeri sembra abbiano trovato il profilo giusto (a costo ridotto) nel campionato austriaco.

Il calciatore georgiano Luka Lochoshvili è il nome caldo per la difesa del Verona: classe 1998 e già con due presenze all’attivo in nazionale milita da due stagioni al Wolfsberger, dove in campionato ha collezionato 52 presenze. Oltre a ciò è sempre stato titolare nell’esperienza europea degli austriaci nella stagione 2020/21, anno in cui il Wolfsberger giocò l’Europa League fino ai sedicesimi di finale poi persi contro il Tottenham. Il Verona può assicurarsi le prestazioni di Lochoshvili sborsando 1,6 milioni di euro, somma messa sul piatto dalla società gialloblù: si attende una risposta degli austriaci per poter poi chiudere la trattativa.

