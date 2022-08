23-08-2022 11:50

Un talento cristallino che va e uno che potrebbe arrivare. Il Verona sta completamente rivoluzionando il proprio reparto offensivo e dopo gli addii di Simeone (direzione Napoli) e Caprari (andato al Monza) è ormai questione di tempo per la cessione deò terzo elemento del grande tridente della passata stagione: Barak è infatti sempre più vicino alla Fiorentina.

Il trequartista ceco non vestirà più la maglia del Verona e al suo posto potrebbe arrivare un grande colpo per la rosa di Gabriele Cioffi: si tratta di Josip Ilicic, attaccante sloveno in uscita dall’Atalanta. A lungo cercato dal Bologna l’ex Palermo e Fiorentina potrebbe invece cambiare destinazione, con il Verona che gli affiderebbe le chiavi di un attacco che ha bisogno del suo estro e della sua fantasia. Un’idea di mercato non facile da realizzarsi per l’appeal che ha il calciatore e una trattativa con l’Atalanta tutt’altro che semplice, ma la dirigenza del Verona vuole provare il grande colpo dell’ultima settimana di mercato.

