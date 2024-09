Pagelle Verona-Torino 2-3: granata primi con super Zapata, follia Dawidowicz, Coppola disastroso, Adams letale

Top e flop della partita Verona-Torino, valevole per la 5° giornata di serie A 2024/2025: Dawidowicz si fa buttare fuori dopo 20', Sanabria segna e sbaglia un rigore

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Torino batte 3-2 il Verona al Bentegodi nel secondo anticipo del venerdì valevole per la 5a giornata di Serie A e vola momentaneamente in vetta alla classifica, a +1 sull’Udinese. I granata di Vanoli sfruttano nel migliore dei modi la superiorità numerica dovuta al rosso mostrato a Dawidowicz dopo soli 20′ per via di una gomitata a Sanabria.

Verona-Torino: pronti, via e subito due gol

Inizio pirotecnico al Bentegodi. Granata in vantaggio dopo 10′: male Coppola tanto in fase di impostazione quanto in marcatura, Sanabria ne approfitta, entra in area e trafigge Montipò. La reazione dei padroni di casa è immediata: corner di Lazovic, velo geniale di Belahyane e gran sassata di prima di Kastanos su cui nulla può Milinkovic-Savic, ingannato anche da una deviazione.

La follia di Dawidowicz e il rigore sbagliato da Sanabria

Al 20′ follia di Dawidowicz, che rifila una gomitata a Sanabria di fatto a gioco ormai fermo: Marinelli lo espelle per condotta violenta e concede il rigore a favore del Torino. Dagli undici metri si presenta proprio il paraguaiano e non Zapata: il suo destro, però, si stampa sul palo. Il pallone torna sui piedi dell’ex Genoa che insacca, ma il gol, come da regolamento, è annullato.

L’incornata del capitano riporta avanti il Toro

La squadra di Vanoli capisce che è il momento di aggredire gli avversari per sfruttare la superiorità numerica. Zanetti prova a correre ai ripari sostituendo Sarr con Frese e proprio quest’ultimo si fa saltare da Lazaro, che, al 33′, disegna una traiettoria perfetta per la testa di Zapata, che riporta avanti gli ospiti. Nella ripresa i cambi di Zanetti restituiscono linfa ai gialloblù che alzano il baricentro senza tuttavia riuscire a trovare il gol del pareggio. Anzi, arriva il tris dei granata con Che Adams, bravo a sfruttare uno sciagurato retropassaggio di Coppola. A pochi secondi dalla fine il Verona sfrutta una dormita di Masina per segnare la rete del 2-3. Ma non basta: Torino in vetta alla classifica.

Top e flop del Verona

Belahyane 7: Delizioso il velo che consente a Kastanos di segnare. Le sue giocate sono sempre di qualità e serve a Mosquera l’assist del 2-3.

Delizioso il velo che consente a Kastanos di segnare. Le sue giocate sono sempre di qualità e serve a Mosquera l’assist del 2-3. Kastanos 6,5: Il cipriota arrivato dalla Salernitana pesca il jolly con un gran tiro da fuori. Il migliore dei suoi, e non solo per il gol.

Il cipriota arrivato dalla Salernitana pesca il jolly con un gran tiro da fuori. Il migliore dei suoi, e non solo per il gol. Masquera 6,5: Segna un gol facile facile. Ma comunque segna.

Segna un gol facile facile. Ma comunque segna. Frese 5: Gettato nella mischia dopo il rosso a Dawidowicz, il danese finisce per essere travolto dalla furia granata.

Gettato nella mischia dopo il rosso a Dawidowicz, il danese finisce per essere travolto dalla furia granata. Magnani 4,5: Sovrastato da Zapata nell’azione del 2-1 del Toro e poi beffato fin troppo facilmente da Adams. In bambola.

Sovrastato da Zapata nell’azione del 2-1 del Toro e poi beffato fin troppo facilmente da Adams. In bambola. Coppola 4: Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare in occasione della rete di Sanabria. Rischia grosso anche con un fallo al limite su Zapata e regala la palla del 3-1 ad Adams. Disastroso.

Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare in occasione della rete di Sanabria. Rischia grosso anche con un fallo al limite su Zapata e regala la palla del 3-1 ad Adams. Disastroso. Dawidowicz 3,5: Non si può lasciare la propria squadra in inferiorità numerica dopo 20′ con una gomitata senza senso.

Top e flop del Torino

Zapata 7+: Il capitano granata sfrutta tutti i suoi centimetri per riportare avanti il Toro dopo l’espulsione di Dawidowicz.

Il capitano granata sfrutta tutti i suoi centimetri per riportare avanti il Toro dopo l’espulsione di Dawidowicz. Adams 7: Entra e chiude il match con freddezza. Che impatto.

Entra e chiude il match con freddezza. Che impatto. Sanabria 6,5: Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato. Però la rete con cui apre le danze al Bentegodi è da applausi.

Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato. Però la rete con cui apre le danze al Bentegodi è da applausi. Lazaro 6,5: Il cross per la testa di Duvan è semplicemente perfetto. Forse è stato bocciato troppo in fretta dall’Inter?

Il cross per la testa di Duvan è semplicemente perfetto. Forse è stato bocciato troppo in fretta dall’Inter? Walukiewicz 6,5: Partita di personalità, quella del polacco. Prestazione senza alcuna sbavatura.

Partita di personalità, quella del polacco. Prestazione senza alcuna sbavatura. Tameze 6,5: In mezzo al campo si fa sentire eccome. Del resto, contro la sua ex squadra ci teneva a non sfigurare.

In mezzo al campo si fa sentire eccome. Del resto, contro la sua ex squadra ci teneva a non sfigurare. Maripan 6,5: Il cileno mette tutta la sua esperienza al servizio dei compagni.

Il cileno mette tutta la sua esperienza al servizio dei compagni. Marina 5: Rovina la sua partita consentendo al Verona di rientrare in partita nel finale

La classifica completa della serie A