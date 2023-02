Verona, vittoria salvezza contro la Salernitana

I gialloblu rientrano in piena lotta per non retrocedere dopo il successo casalingo

13-02-2023 20:34

Il Verona ha battuto per 1-0 la Salernitana nel primo posticipo del lunedì della 23esima giornata di campionato. Tre punti importanti in chiave salvezza per la squadra di Zaffaroni, a segno con Ngonge: in classifica i gialloblu sono sempre terzultimi, ma ora sono a soli due punti dallo Spezia quartultimo e a quattro lunghezze proprio dalla Salernitana.

Dopo un avvio di partita molto agonistico, con tanti scontri in campo e nessuna emozione, è il Verona a creare la prime occasioni con Duda e Gaich. Al 28′ l’Hellas si vede annullare una rete di Ngonge per fuorigioco, ma l’attaccante belga si rifà con gli interessi al 31′, quando su cross di Lazovic dalla sinistra arriva prima di tutti e al volo segna l’1-0. Scarna la reazione della Salernitana, solo nel finale di tempo Dia crea una bella chance davanti a Montipò.

Nella ripresa Nicola cerca di dare la scossa ai suoi inserendo Piatek, Coulibaly e Sambia, ma sono gli scaligeri ad andare più vicini al raddoppio: al 67′ Doig guadagna un calcio di rigore che il Var annulla però poco dopo. I campani restano poco efficaci in attacco e i padroni di casa cercano di chiudere la partita senza successo con Lazovic e Duda, bravo Sepe che si è ripreso il posto da titolare a spese di Ochoa. Nel finale di gara brividi per il Bentegodi: all’87’ Piatek spreca malamente buttando al vento un regalo di Hien, Montipò respinge la conclusione a tu per tu dell’ex Milan.