Verso Milan-Inter, l'agronomo: “San Siro avrà un manto nuovo”

24-01-2022 14:40

Per la stracittadina tra Milan e Inter il prato di San Siro sarà di nuovo bello. Lo assicura Giovanni Castelli, agronomo responsabile del manto erboso, alla Gazzetta dello Sport. Le critiche arrivate al prato del Meazza sono tante, non ultime quelle di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Il primo ha fatto sapere che l’infortunio di Ibrahimovic sarebbe dovuto proprio alle pessime condizioni del campo. “Il derby avrà il manto erboso che una sfida così importante e spettacolare merita. Capiamo il disagio per i protagonisti, ma possiamo garantire che dopo la pausa sarà come giocare in un campo nuovo”.

Nelle prossime ore verrà tolto il vecchio manto erboso e poi inizierà la posa di quello nuovo, operazione che dovrebbe completarsi entro venerdì.

