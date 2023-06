Verstappen: “Alonso è un vero pilota. Si merita una vittoria”

Il pilota Red Bull in caso di défaillance del suo team vorrebbe vedere un successo del pilota spagnolo

16-06-2023 22:02

Max Verstappen si avvia alla vittoria del campionato del mondo (il terzo per lui) e sembra sempre più possibile un susseguirsi di vittorie firmate Red Bull sino a fine campionato. Ma se questo non dovesse succedere, chi meriterebbe il successo in un Gran premio?

La domanda è stata posta proprio a Max Verstappen. “Fernando (Alonso, ndr) – ha risposto il pilota olandese a Motorsport – Mi piace. È un vero pilota e penso che se lo meriti. Non si è mai arreso. Si vede che ama lo sport, e a volte pensi ‘Gesù’, dopo tanti anni con una macchina che era in grado di guidare soltanto nel mezzo, forse perdi un po’ di quell’amore. Ma è un vero pilota. È un animale. Quindi sì, se me lo chiedi, un pilota che mi piacerebbe vedere vincere una gara quest’anno, è Fernando”.