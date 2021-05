Verstappen: "E' davvero speciale vincere qui"

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha parlato così dopo la vittoria nel Gp di Monaco: “Qui è davvero speciale vincere. Questa è la mia prima volta sul podio addirittura, è una gara fantastica. Ci sono tanti giri qui e devi mantenere la concentrazione, ma è davvero fantastico”.

“Preoccupazioni? Non puoi sapere cosa accadrà. Devi gestire le gomme, capire quando fermarti. Gli altri si sono fermati prima e questo mi ha reso forse la vita più semplice. Sono stato abbastanza in controllo. GP come questo lo vuoi sempre vincere. Da piccolo guardavo questa gara. Quando sei qui hai tanto orgoglio. Ma voglio guardare avanti, la stagione sarà lunga”.

OMNISPORT | 23-05-2021 17:13