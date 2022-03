Verstappen: "E' stato frustrante"

20-03-2022 18:58

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato deluso il suo ritiro in Bahrain: “Sono deluso e amareggiato. Nello scenario peggiore saremmo stati secondi, ma ho avuto problemi e non so ancora di che natura sulla mia monoposto”.

Sia il campione del mondo, sia il compagno di scuderia Perez hanno avuto problemi negli ultimi giri: “Vedremo se questi problemi sono collegati a quelli di Perez, ma sinceramente andar via da Sakhir con zero punti è davvero frustrante”, le parole a Sky.

OMNISPORT