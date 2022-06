Verstappen: "Ferrari velocissime, la vittoria non era scontata"

19-06-2022 22:10

Max Verstappen trionfa anche in Canada, infilando la sesta vittoria stagionale, seconda consecutiva e quinta negli ultimi sei GP.

Numeri che rendono l’idea di come la Red Bull abbia cambiato passo negli ultimi due mesi di stagione, al di là delle difficoltà incontrate dalla Ferrari, che a Montreal ha anzi reso la vita difficile fino alla fine al campione del mondo.

Carlos Sainz, che ha tolto a Verstappen la soddisfazione del primo Grand Chelem della stagione ottenendo il giro più veloce, ha accarezzato nel finale il sogno del sorpasso all’olandese grazie alle gomme più fresche, ma Super Max non ha sbagliato nulla pur essendo sotto pressione a causa della competitività della Rossa, come sportivamente ammesso dallo stesso figlio d’arte al termine della gara.

“Le Ferrari erano molto veloci in gara, vincere non è stato facile – l’analisi di Verstappen – Nel finale poi avevano anche gomme più fresche, gli ultimi giri sono stati entusiasmanti, la Safety Car non mi ha aiutato, poi è chiaro che con il DRS si può attaccare più facilmente: avrei preferito inseguire in quel frangente, ma per fortuna è andata bene lo stesso. Quest’anno siamo molto veloci in rettilineo, ma se le Ferrari fossero state davanti sarebbe stato difficile riprenderle”