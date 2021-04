Verstappen: "Hamilton tra i migliori della storia"

Max Verstappen in un’intervista ad Autosport ha parlato così di Lewis Hamilton: “Chi è il miglior pilota in F1 ora? Molto difficile dirlo, ma ovviamente credo sia Lewis. Per il modo in cui ha affrontato queste stagioni, trionfando sempre alla fine di ogni campionato e vincendo una quantità incredibile di gare. Nel circus ci sono molti altri piloti validi, che si comporterebbero molto bene con la sua Mercedes. Lewis però è bravo e il modo con il quale ha vinto gare difficili nel 2020, tipo in Turchia, fa capire quanto stia facendo bene”.

Per il pilota della Red Bull, Hamilton è uno ” dei migliori piloti in assoluto nella storia della Formula 1″. Per quanto riguarda il suo approccio alle gare invece Verstappen si esprime così: “Guardo cosa avrei potuto fare di meglio o di diverso dopo ogni singola gara. Poi dopo aver valutato i miei errori, guardo le altre persone e mi faccio la mia idea, ma non sono uno che copia. Io sono me stesso. Se copio le cose dagli altri, sarò sempre indietro su tutto. Non starei crescendo per diventare migliore degli altri. Guardo e osservo gli altri sempre, ma alla fine della giornata sono sempre me stesso”.

OMNISPORT | 08-04-2021 20:58