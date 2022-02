Verstappen: "Il confronto con i rivali è impossibile ora"

28-02-2022 22:40

Max Verstappen, campione in carica in F1, è pronto a tornare in pista per dare nuovamente battaglia a Lewis Hamilton. Il pilota olandese, nei test a Barcellona, ha provato la Red Bull ma ancora non sa cosa pensare.

Max Verstappen è comunque soddisfatto: “La situazione generale non è semplice da valutare – spiega al sito ufficiale della Formula Uno –. Dal nostro punto di vista posso dire che la vettura andasse bene, l’equilibrio era assolutamente positivo, ma a Sakhir tutto sarà differente. Non solo per quanto riguarderà la tre-giorni di test ma, soprattutto, pensando alla gara d’esordio”.

Tornando alla sua RB18, “Super Max” continua: “Il mio lavoro a Barcellona si è concentrato sul completare il maggior numero di giri, cercando di mettere al posto giusto ogni tassello della macchina. Nel complesso è andato tutto bene e abbiamo completato il programma che avevamo in mente, con una progressione interessante rispetto al day-1″.

Infine, Max Verstappen chiude parlando delle vetture e dell’avvio del campionato: “Come primo impatto posso dire che si tratti di macchine belle e divertenti da guidare, anche se il peso è maggiore. Nel mio caso ho notato un buon equilibrio e tutto sembra andare nella giusta direzione. Il confronto con i rivali al momento è impossibile. Io non ho ancora guardato ai tempi, lo faremo a partire dalla Q3 delle qualifiche di Sakhir”.

OMNISPORT