Verstappen: "Mercedes velocissime in rettilineo". E lancia nuovi sospetti

13-11-2021 21:32

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato il suo secondo posto nella Sprint Race del Gp del Brasile: “La partenza? Non è stata delle migliori anche perché avevo la mescola dura. Poi però il passo è stato buono. Ma qui quando sei vicino non riesci a passare”. Sulle Mercedes: “Loro sono velocissimi in rettilineo. Devi fare grandi curve per passare. Oggi non è stato possibile, ma domani ci riproverò”.

Poi l’olandese della Red Bull ha rincarato la dose dei sospetti sulla Mercedes ai microfoni di Sky Sport 24: “Abbiamo i nostri sospetti sul fatto che lì stia succedendo qualcosa, all’inizio dell’anno abbiamo tutti dovuto cambiare le nostre ali posteriori con il pilastro e la parte posteriore. Quindi, penso che ci sia ancora qualcosa ‘in corso’ con il piano principale che si apre e dà loro più velocità massima. Guardavo solo l’ala posteriore e c’è chiaramente qualcosa”.

Infine, una frecciata per la multa di 50.000 dollari appioppatagli dai commissari: “Speriamo che facciano una bella cena con un sacco di vino costoso. Possono anche invitarmi a quella cena, l’ho pagata io”.

OMNISPORT