Verstappen: "Nessuno è andato al limite"

12-03-2022 19:17

Max Verstappen ha parlato dopo la terza giornata di test di f1 in Bahrain, che l’hanno visto chiudere al primo posto: “L’obiettivo principale di oggi era testare le gomme che avremo sulla vettura la prossima settimana. Sentivo bene la macchina e siamo stati in grado di completare il programma che ci eravamo prefissati prima del via della sessione. È sempre positivo”, le parole a Speedweek.

“Siccome nessuno va al limite durante i test o prova un time attack vero e proprio, non dobbiamo sopravvalutare i tempi. Le nuove parti che abbiamo provato oggi si sono dimostrate valide”.

OMNISPORT