Verstappen: "Non ho potuto fare l'ultimo tentativo"

21-05-2022 17:37

Il pilota della Red Bull Max Verstappen si interroga sul calo di potenza che non gli ha permesso di fare l’ultimo tentativo per la pole in Spagna: “Difficile dire se mi sia costato la pole. Sicuramente non ho potuto fare il tentativo. Ho perso potenza. Avevo il DRS ma non potevo spingere”.

Il pilota olandese partirà in ogni caso dalla seconda posizione dietro a Leclerc: “Peccato, ma partire dalla prima fila è comunque un buon risultato. Domenica farà molto caldo per tutti e su questa pista sarà difficile superare. Ma speriamo che la nostra macchina sia più delicata sulle gomme. Dirlo adesso è difficile”.

OMNISPORT