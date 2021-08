Verstappen: "Orgoglioso della Red Bull"

Max Verstappen è rimasto colpito dall’affetto della squadra nei suoi confronti dopo l’incidente di Silverstone: “Il modo in cui la squadra ha reagito dopo Silverstone e gestito tutto mi rende orgoglioso. Questo mi dimostra che sono nella squadra giusta. Si butterebbero nel fuoco per me”, le parole riprese da Motorsport-Total.com.

“Dopo Silverstone il mio telefono continuava a squillare perché qualcuno della squadra mi chiamava per chiedermi come stessi. Non credo che troverei questo calore così rapidamente in un altro team“.

OMNISPORT | 07-08-2021 07:25