Verstappen si assolve per gli sbagli

"Credo che alla vigilia la Mercedes sia la favorita e non credo che noi possiamo essere competitivi come l'anno scorso. Ma sono fiducioso di poter lottare per il podio, ma dovremo scoprire quale gradino sarà alla nostra portata" dice Max Verstappen.

"Ho fatto quattro Gran Premi qui e spero di farne altri venti. Spero di avere delle buone opportunità per fare delle buone gare" aggiunge il pilota della Red Bull che proprio nella corsa del 2018 commise il suo ultimo errore di guida. "Sto crescendo e devi commettere degli errori per migliorare" conclude.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 23:43