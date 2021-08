Vettel: “Alonso ha fatto qualcosa di impossibile”

Sebastian Vettel e Fernando Alonso: amici, nemici, ma soprattutto colleghi che si stimano molto.

Eppure agli inizi delle rispettive carriere, non ocorreva buon sangue tra i due, con il trascorrere delle stagioni e con dualismo andato via via a regredire, il tedesco e lo spagnolo guardano oggi al presente, e soprattutto al passato, con un rinato sentimento di rispetto e di ammirazione reciproca.

A confermare tutto ciò è proprio il quattro volte campione del mondo, il quale, intervistato da Marca, sembra essersi messo definitivamente alle spalle tutti quei contrasti che avevano generato attriti tra i due: “Mi piace gareggiare con lui – ha dichiarato il pilota dell’Aston Martin – nella prima prova di quest’anno, in occasione del ritorno di Fernando in F1, abbiamo avuto una lotta ruota a ruota. Confesso che sorridevo nel casco perché ho capito subito che ne avremmo affrontate altre nel corso di questa stagione, ricordandomi allo stesso tempo tutte quelle che avevamo già trascorso. Mi è sempre piaciuto combattere con lui”.

Vettel ha addirittura ammesso la sua simpatia nei confronti del pilota asturiano: “Durante il GP d’Ungheria 2003 – giorno della prima vittoria in carriera di Alonso – ero seduto a guardarlo davanti alla TV. Il suo talento è fuori discussione, a tal punto che le sue capacità in pista sono tra le migliori che questo sport abbia mai conosciuto”.

“Fernando ha fatto qualcosa che ritenevo impossibile. Quando sono cresciuto Michael era per me il migliore, il numero uno. Lo ha battuto, ed ha stabilito un grande risultato. Ha avuto inoltre – conclude Vettel – una lunga carriera con diversi team, e per me è quindi un onore poter competere direttamente con lui in pista”.

OMNISPORT | 19-08-2021 09:45