Vettel è pronto per il debutto

Per la prima volta nella propria già lunga e gloriosa carriera, Sebastian Vettel correrà un Gp sul circuito francese di Le Castellet, dove la Formula 1 non fa tappa dal 1990 e dove finora il tedesco aveva svolto solo delle sessioni di test. Nella prima giornata di libere la Ferrari è attardata rispetto ad Hamilton, ma Seb non si preoccupa, conscio del fatto che si sia trattata di una giornata di esperimenti sui diversi set di pneumatici: "Non so cosa abbiano fatto gli altri, ma i nostri long run sono andati abbastanza bene. Credo che la macchina qui abbia più potenziale, soprattutto sui giri veloci, ma dobbiamo riuscire a tirarlo fuori” il parere del capoclassifica del Mondiale al termine della giornata.

Le condizioni atmosferiche potrebbe giocare un ruolo importante. A Le Castellet si sono alternati vento e caldo: “Il vento è risultato essere un problema all'inizio della sessione, ma poi si è calmato e abbiamo iniziato a migliorare”.

SPORTAL.IT | 22-06-2018 21:25