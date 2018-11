Vettel: "Non siamo veloci"

Sebastian Vettel non è contento dopo le libere di venerdì ad Abu Dhabi: "Difficile che potremo regalare una vittoria ai nostri tifosi. Ci manca la velocità per farlo. Per domani quindi dovremo cercare di trovare un po' di passo in più anche se credo che sul giro secco possiamo fare qualche progresso. Oggi non c'eravamo, ma per domani pomeriggio voglio essere ottimista e collocarmi tra quelli in grado di giocarsi la pole".

"Ho cercato di godermi la sessione. In fin dei conti questa è l'ultima gara e mancano ancora alcuni mesi prima della prossima. Nel complesso stiamo cercando ancora di capire l'auto e come essere più rapidi".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 18:05