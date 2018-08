Vettel polemico con la Ferrari, insulti via radio

Nervosismo ai box Ferrari durante e dopo le qualifiche ufficiali del Gran Premio del Belgio: la pioggia ha reso molto concitato il Q3 per tutti i team e mandato in grande difficoltà anche il muretto di Maranello.

Durante il rientro per montare le gomme intermedie, più adatte alla pista che si faceva via via più bagnata, Sebastian Vettel ha urlato contro i meccanici, rei, a suo dire, di non aver sollevato a sufficienza la sua SF71-H causando lo sfregamento del fondo contro l'asfalto. Il tedesco molto teso si è fatto sentire via radio non risparmiando qualche parola di troppo: "Stop! Stop! Stai toccando il fondo! Basta! Fuck! Che cazzo fai?! Solleva la macchina cazzo! Stai toccando il fondo, stai graffiando il fondo…".

Nel dopo gara il quattro volte campione del mondo non ha mancato di far notare la confusione nel box: "Forse potevo dare di più, ma con le nuove condizioni non abbiamo avuto un tempismo perfetto, nel team c'è stata un po’ di confusione. Kimi è corso subito fuori, io ho trovato traffico… Forse avevamo il passo per fare la pole, ma non lo sapremo mai…".

Il tedesco, secondo dietro ad Hamilton, fa poi anche mea culpa per quanto avvenuto: "Quando ci sono condizioni così è difficile per il team gestire due auto. E anch’io non sapevo bene cosa fare, volevo risparmiare un po’ le gomme, ho anche trovato un po’ di traffico con Ocon davanti. Forse alla fine non sono riuscito ad essere calmo come avrei dovuto, ma bisogna anche pensare che non è facile in quei momenti in cui non sai se la pioggia crescerà o andrà diminuendo. Non era bagnato e non era asciutto, era qualcosa di intermedio. In più nell’ultimo tentativo avevo la batteria scarica, e l’abbiamo pagato".

Ora si cerca il riscatto in gara: "Il secondo posto comunque non è male anche se il gap è ampio. Pensiamo di avere il passo per fare una grande gara".

